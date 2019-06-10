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Зинаида Гречаная

Гречаная: парламент с 10 июня работает в нормальном режиме

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (117)
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Секретариат парламента – не политический орган, а тот, что обеспечивает работу депутатов и всего законодательного органа, подчеркнула Зинаида Гречаная.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Высшее законодательное собрание Молдовы с понедельника полностью функционально. Об этом в ходе брифинга заявила журналистам избранный депутатами спикер Зинаида Гречаная.

"С сегодняшнего дня парламент полностью функционален. Все выполняют свои обязанности. Секретариат парламента – не политический орган. Секретариат парламента – орган, обеспечивающий работу как каждого депутата в отдельности, так и всего законодательного органа", - заявила Гречаная. 

Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
© Sputnik /
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео

Она также добавила, что у руководства парламента "нет намерений никого выгонять и лишать должностей". "Те, кто хорошо выполняет свои обязанности, должны остаться и работать", - пояснила Гречаная.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

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В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом судей подать в отставку. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон обратился к мировому сообществу из-за ситуации в Молдове

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента. 

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (117)

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