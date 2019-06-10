Санду направляет обращения в ООН, СЕ и Венецианскую комиссию

Правительство Молдовы во главе с Майей Санду направляет послания европейским институтам о ситуации в стране.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Избранная парламентом премьер-министр Майя Санду сообщила, что направит в понедельник письмо в комиссию ООН, Совет Европы и Венецианскую комиссию по поводу ситуации в стране.

"Сегодня в качестве премьера передам комиссию ООН, Совету Европы, Венецианскую комиссию письмо, с нашим мнением по поводу последних решений Конституционного суда. Эти решения противоречат Конституции. Не только мы так считаем, но так их квалифицировали и международные институты", - сказала Санду.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом судей подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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