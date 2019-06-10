Правительство отправило в отставку главу Генинспектората полиции

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Члены избранного парламентом нового кабинета министров Молдовы на заседании в понедельник проголосовали за отставку руководителя Генерального испектората полиции Александра Пынзаря.

"Предлагаю принять решение отправить в отставку начальника Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря", - зачитал проект Андрей Нэстасе.

Вместо Пынзаря на должность руководителя Генинспектората полиции избранное парламентом правительство назначило Георге Балана.

Ранее Пынзарь заявил одному из частных телеканалов, что министром внутренних дел является Александр Жиздан, а не Андрей Нэстасе.

На вопрос репортеров, как он реагирует и отвечает на распоряжения Андрея Нэстасе, Пынзарь сообщил: "Мы действуем в соответствии с действующим законодательством и конституционными нормами. Моим министром является Жиздан".

В воскресенье назначенная парламентом премьер-министр Майя Санду обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она призвала не участвовать в блокировании государственных институтов.

Санду заявила о легитимности ее кабмина, которую признали зарубежные партнеры.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом судей подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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