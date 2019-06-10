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Санду о "старом правительстве": есть только утвержденный парламентом кабмин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (65)
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Назначенная парламентом премьер прокомментировала заседание "старого правительства", которое провел этим утром демократ Павел Филип.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Избранная парламентом Молдовы премьер Майя Санду надеется, что следующее заседание правительства под ее руководством состоится в здании кабинета министров.

"Надеюсь, следующее заседание пройдет в здании правительства. Граждане должны быть уверенными и быть едиными", - сказала Санду на первом заседании избранного парламентом правительства.

Она прокомментировала заседание "старого правительства", которое провел этим утром демократ Павел Филип.

"Парламент избрал законное правительство, другие действия нелегальны", - подчеркнула Санду.

Она напомнила об обращении к международным институтам. "Если мнение международного сообщества не повлияет, то будем призывать людей выходить на протесты", - сказала Санду.

Protest la Guvernul Republicii Moldova, 09 iunie 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Полиция оцепила здание правительства Молдовы

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку. 

© Sputnik / Miroslav Rotari
Премьер Молдовы обратится в ООН, Совет Европы, Венецианскую комиссию

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента. 

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

Реакция социалистов: не признаем решения КС, они - антиконституционны>>>

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку. Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране. В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента. Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции. Реакция социалистов: не признаем решения КС, они - антиконституционны>>> В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (65)


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