Додон - дипломатам: у нас появился шанс изменить ситуацию в стране

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в понедельник на встрече с главами диппредставительств, аккредитованными в республике.

На дискуссии прибыли 30 глав дипломатических миссий и представительств международных организаций из 31 миссии в Республике Молдова с резиденцией в Кишиневе.

"Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он также подчеркнул, что в качестве президента будет активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе блока ACUM и ПСРМ, чтобы реализовать необходимые реформы.

"Отметил, что у нас появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет", - сказал Додон.

В ходе пресс-подхода после встречи с дипломатами президент Молдовы заявил, что видит три возможных сценария развития событий в республике.

"Первый и лучший для Республики Молдова – начало законной работы во всех госинститутах и мирная передача власти новому правительству во главе с Майей Санду. Думаю, что это наиболее вероятный сценарий. Зависит от позиции внешних партнеров и нашего внутреннего решения", - заявил журналистам Додон, пояснив, что именно этот сценарий поддерживает и ПСРМ.

Второй, как пояснил президент страны, – это сценарий Демпартии, когда не будут принимать во внимание все происходящее в парламенте, и будут продолжать действовать по своему плану, настаивая на досрочных парламентских выборах 6 сентября.

"У этого сценария, думаю, нет шансов. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Третий сценарий – полная дестабилизация со стороны Демпартии с попыткой сохранения своей власти, вплоть до кровопролития. Информация, которой я владею, заставляет меня думать, что они пойдут по третьему пути. Думаю, что все понимают, что это худший сценарий для Республики Молдова", - заключил Додон.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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