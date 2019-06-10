Нэстасе обратился к полиции: "подумайте, вам еще растить детей"

Андрей Нэстасе заявил сотрудникам полиции, которые не хотят подчиняться новым властям Молдовы, что они ответят перед законом.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе, спустя 48 часов после принесения присяги новым правительством Молдовы, обратился к тем сотрудникам органов правопорядка, которые отказываются подчиняться новой власти.

Нэстасе заявил, что политическое меньшинство мешает представителям новой власти выполнять свои обязанности. Министр обратился к гражданам страны, призвав их "не поддаваться на провокации, которые могут быть подстроены сторонниками криминального режима, занимавшихся лишь тем, что в последние 9 лет старались наращивать напряженность в обществе".

Глава МВД обратился к сотрудникам полиции, тем, кто придерживается приказов представителей старой власти. Нэстасе заявил, что своими действиями они "спровоцировали попытку государственного переворота, использовав глав силовых и судебных структур, находящихся еще в должности, в том числе и Конституционного суда".

По словам чиновника, так дальше ситуация развиваться не может. "Те, кто по своей наивности поддерживает режим последнего диктатора Европы, ответят по закону", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что члены кабинета министров Майи Санду выдержат, потому что проявляют терпение и мудрость, а усилия внешних партнеров Молдовы помешают представителям старой власти устроить провокации, массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране в целом.

"Я обращаюсь ко всем сотрудникам полиции Республики Молдова, к честным полицейским: не скомпрометируйте себя так, как это сделали некоторые ваши командиры. Вы должны понять, что ни одно из учреждений, находящихся на службе у режима, не может поставить себя выше фундаментальных законов государства, над Конституцией страны", - заявил министр внутренних дел.

Он попросил сотрудников полиции подумать о своих семьях и детях прежде чем выполнять приказы представителей старой власти.

"Не будьте жертвами дезинформации и манипуляций, к которым, я знаю точно, воинские части и полицейские готовы. Подумайте о своих семьях и детях, чтобы понять, что страх не сможет сделать вашу жизнь лучше. И лишь ваши честность, достоинство, смелость приведут к улучшениям", - заявил Нэстасе.

Он задал сотрудникам полиции сложную задачу - выбрать, на чьей стороне они находятся. "У вас есть еще шанс встать на сторону народа, на сторону тех, кто хочет сделать из Молдовы нормальную страну, государство, из которого люди не захотят уезжать, а, наоборот - возвращаться в него. Вы принесли присягу, вам еще растить детей. Если вы хотите нормально жить в своей стране, мы вам это гарантируем", - подытожил Нэстасе.

Политическая обстановка в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная.

Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом судей подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

Москва приветствует формирование в Молдове правящей коалиции и правительства, подчеркнуто в заявлении МИД России.

В документе отмечается, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK