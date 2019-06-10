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Мигранты, архивное фото.

Не люди, а товар - как граждан Молдовы эксплуатировали в ЕС

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Наши граждане часто становятся предметом торга - под предлогом хорошей работы их увозят за рубеж, а там они попадают в трудовое рабство.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Сотрудники полиции Молдовы задержали 30-летнего мужчину, администратора одного из агентств, занимавшихся трудоустройством граждан нашей страны в государствах Евросоюза.

По данным правоохранительных органов, мужчина был членом преступной группировки, которая занималась трафиком людей. Под предлогом устройства на хорошую работу, жителей Молдовы вывозили в страны ЕС, а там они попадали в трудовое рабство.

В ходе следствия удалось установить, что в сентябре 2018 года трафиканты начали вывозить молдавских граждан в Португалию, предлагая им хорошо оплачиваемую работу, хорошие условия труда. 

Проституция
© AFP 2019 / REMY GABALDA
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Следователи установили, что в основном на работу вывозили граждан из социально-уязвимых слоев населения Молдовы, а иногда и лиц без определенного места жительства. Им оформляли документы, покупали вещи и давали деньги на первое время, а затем сажали в микроавтобус и отправляли прямиком в трудовой плен. Там новенькие молдавские загранпаспорта у жертв отбирали, и они становились бесправными. 

В Португалии молдавские "пленники" участвовали в сельскохозяйственных работах - с утра и до захода солнца обрабатывали поля. Однако обещанных зарплат и денег вообще они увидели. 

В ходе обысков оперативники установили, что в рабство за рубеж отправили порядка 200 молдавских граждан - в сейфе задержанного находились подписанные нашими соотечественниками трудовые индивидуальные контракты. 

По факту многочисленных преступлений было заведено уголовное дело, а подозреваемому грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения в случае, если его вина будет доказана в суде.

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Теги:
граждане РМ, люди, трафик, полиция, задержание, преступная группировка


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