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Заседание парламента

Депутаты создали комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (72)
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Парламентарии решили детально прояснить положение дел в банковском секторе Молдовы, начиная с 2010 года.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Депутаты молдавского парламента собрались на заседание в понедельник и сформировали комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе страны.

В нее вошли девять человек. От фракции социалистов – Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM – Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп, а еще три места остались вакантными.

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CC0 / Pixabay / Bru-nO
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Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащий изучению период расширили. Планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением парламента получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (72)

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