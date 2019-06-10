Социалисты и блок ACUM ответили на предложение демократов

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Демократической партии Молдовы необходимо полностью разблокировать работу государственных ведомств и вернуться на работу в парламент. Об этом заявили на пресс-подходе представители Партии социалистов и блока ACUM.

"Доносим общую позицию по итогам заявления Демократической партии. В первую очередь, ждем от ДПМ, что они освободят государственные институты, отзовут оттуда своих всех, так скажем, "спортсменов", чтобы министры попали в госведомства, чтобы структуры были по-настоящему функциональными", - заявил представитель блока ACUM Игорь Гросу.

Он отметил, что фракции демократов надо вернуться в законный парламент на работу.

"У нас законные парламент и правительство. Поэтому все ведомства должны нормально работать", - добавил Гросу.

Вице-спикер парламента Ион Чебан попросил журналистов не называть находящихся в палатках у государственных зданий людей протестующими.

"Давайте не будем называть этих людей протестующими, потому что у них была та или иная мотивация попасть туда, чтобы блокировать государственные институты", - сказал он.

Ранее Демпартия пригласила социалистов и членов блока ACUM на переговоры для поиска компромисса.

Ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

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В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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