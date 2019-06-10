Додон намерен аннулировать указ Филипа о роспуске парламента

Президент Молдовы Игорь Додон, выступая в понедельник на частном кишиневском телеканале заявил, что экс-премьер Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, нарушив Конституцию страны.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон объявил, что аннулирует указ о роспуске парламента. Об этом глава республики заявил в понедельник в эфире частного кишиневского телеканала.

"Скорее всего завтра после консультации с парламентскими фракциями я аннулирую этот указ", - сказал Додон.

Президент отметил, что указ был подписан с нарушением Конституции.

"Потому что указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями. Этого не было сделано", - уточнил Додон.

В субботу депутаты от партии социалистов и блока ACUM избрали новое руководство парламента и утвердили новый состав правительства.

Конституционный суд признал решения парламента незаконными. В воскресенье он временно отстранил от должности президента Додона и временно делегировал президентские полномочия Павлу Филипу. Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил на 6 сентября досрочные выборы.