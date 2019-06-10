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Додон намерен аннулировать указ Филипа о роспуске парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (77)
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Президент Молдовы Игорь Додон, выступая в понедельник на частном кишиневском телеканале заявил, что экс-премьер Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, нарушив Конституцию страны.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон объявил, что аннулирует указ о роспуске парламента. Об этом глава республики заявил в понедельник в эфире частного кишиневского телеканала. 

"Скорее всего завтра после консультации с парламентскими фракциями я аннулирую этот указ", - сказал Додон.

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Президент отметил, что указ был подписан с нарушением Конституции.

"Потому что указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями. Этого не было сделано", - уточнил Додон.

В субботу депутаты от партии социалистов и блока ACUM избрали новое руководство парламента и утвердили новый состав правительства.

Конституционный суд признал решения парламента незаконными. В воскресенье он временно отстранил от должности президента Додона и временно делегировал президентские полномочия Павлу Филипу. Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил на 6 сентября досрочные выборы.

Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (77)


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