Додон: стратегическое партнерство с Россией будет налаживаться

Глава государства в эфире одной из передач на частном телеканале рассказал, как социалистам удалось договориться с ACUM.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил на одном из частных телеканалов, что формирование правящего большинства с ДПМ не привело бы к "коалиции национального согласия". А переговоры с ACUM, по словам Додона, начались с фразы: "Acum sau niciodata", - рассказал глава государства.

"Мы намерены идти до конца. У нас другого шанса не будет. Мы забыли о противоречиях - и левые, и правые, мы - разные, но сделали это для того, чтобы дать стране настоящий шанс на развитие. Представители ACUM проявили мудрость, приняв такое решение", - обратился президент к депутатам.

Додон подчеркнул, что парламентское большинство и правительство работает, и самое важное для коалиции найти общий язык и в дальнейшем.

"Капитальный политический ремонт в Молдове возможен был лишь в случае коалиции между левыми и правыми. В России хотят, чтобы в Молдове было бы нормальное, открытое правительство, которое уважают и на Западе, и на Востоке", - рассказал Додон.

Не нужно "дружить" против кого-то

Президент отметил, что никто в Молдове не настроен аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, "но в то же время будет налаживаться и стратегическое партнерство с Россией".

Глава республики рассказал, что вчера ему удалось провести телефонный разговор с послом США в Молдове, и в ходе беседы дипломат заверил молдавского президента, что поддерживает демократические решения парламента.

"Такой расклад выгоден для Молдовы, и я выступаю за взвешенную внешнюю политику. Молдова должна не ставить целью вступление в ЕС, а заботиться сейчас об улучшении качества жизни", - подытожил Додон.

Что произошло в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

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В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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