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Протесты в центре Кишинева

Президент рассказал, как будет развиваться политическая ситуация в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов проанализировал возможные сценарии выхода из политического кризиса в Молдове.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Венецианская комиссия Совета Европы (ВК) даст оценку решениям Конституционного суда Молдовы на следующей неделе. 

Зинаида Гречаная
© Sputnik / Miroslav Rotari
С понедельника парламент работает в нормальном режиме - Гречаная

"На 19-20 июня запланировано заседание Венецианской комиссии по рассмотрению запроса парламента о законности его решений", - сказал президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире частного кишиневского телеканала. 

Вместе с тем он не исключил, что политические оппоненты попытаются повлиять на решение Комиссии.

 "Целый десант от ДПМ отправится в ближайшие дни в Италию, чтобы повлиять на решение Венецианской комиссии", - считает Додон.

Президент рассказал о сценариях развития событий в Молдове. По его словам, "либо будет признана новая власть, либо произойдет дестабилизация ситуации в стране, чтобы сохранилась старая". 

"Я считаю, что шансы мирной передачи власти растут с каждым днем, сейчас они выше пятидесяти процентов. Но если Демпартия не захочет уходить мирно, тогда мы вместе с партнерами по правящей коалиции решим, как будем проводить мирные демонстрации", - сказал Додон.

По мнению Додона, сейчас в республике нет места разногласиям, а народ должен быть един, чтобы дать Молдове возможность для выхода из политического кризиса и шанс на развитие. 

"Нас некоторые упрекали в том, что мы не выводим сторонников на улицу. Если надо будет, ПСРМ вместе с блоком ACUM созовут митинг в поддержку нового правительства", - заявил глава государства. 

Как уточнил президент, он "получает сигналы из Генпрокуратуры и МВД от высокопоставленных сотрудников, что многие в сложившейся ситуации готовы уйти в отставку, либо выйти с заявлениями в поддержку нового правительства".

Что произошло в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

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В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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