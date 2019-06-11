Додон: ВСБ назвал решения Конституционного суда самовольными

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Высший совет безопасности Молдовы назвал последние решения Конституционного суда страны самовольными. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон во вторник после заседания Высшего совета безопасности страны.

"Мы приняли к сведению последние решения КС и квалифицируем их как самовольные, противоречащие Конституции и которые покушаются на национальную безопасность", - заявил Додон.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

"Конституционный суд Молдовы сожалеет об атаках в свой адрес и осуждает любое политической давление, которому подвергается в последние дни… Конституционный суд – единственная независимая от других инстанция, которая подчиняется только Конституции", - говорится в сообщении суда", - говорится в заявлении КС, опубликованном во вторник.

Также в КС подчеркнули, что судьи несменяемы в течение их мандата. "Их интерпретации имеют конституционную силу. Любое влияние или вмешательство со стороны политического класса в стране или извне недопустимо и должно трактоваться как атака на Конституцию", - сказано в обращении.

Также в инстанции подчеркнули, что "в любом конфликте, который рассматривает КС, существуют противоречивые позиции и могут появиться недовольства после оглашения решений. Но с момента принятия вердикта его надо уважать и соблюдать".

"Все принятые решения КС основывались на положениях Конституции и конституционной юриспруденции, а их обоснования соблюдали норму юридической аргументации", - добавили в КС.

Также уточняется, что в решении о том, что три месяца составляют 90 дней, КС руководствовался положениями Гражданского кодекса.

Кроме того, инстанция объяснила, как приняла решения последних нескольких дней.

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