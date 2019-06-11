Новый кабмин и парламент обратятся в Kroll за деталями расследования

ВСБ обратился и к международному сообществу с просьбой вмешаться в расследование преступлений в банковском секторе.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Высший совет безопасности на заседании во вторник принял решение, что новое правительство и парламент напрямую обратятся в компанию Kroll за деталями проведенного расследования по преступлениям в банковском секторе.

"По вопросу банковского сектора были приняты три решения. Требуем в срочном порядке у Генпрокуратуры и НБМ представления отчета Kroll 2", - заявил по итогам заседания президент Игорь Додон.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что генерального прокурора и главы Нацбанка страны на заседании ВСБ не было, несмотря на то, что "согласно законодательству, члены Высшего совета безопасности обязаны присутствовать на заседании ВСБ"

"Принято решение о прямом обращении правительства в лице премьер-министра, а также парламента (представителей созданной накануне комиссии) в компанию Kroll, чтобы были представлены детали о проведенном расследовании, в том числе отчет Kroll 2", - заявил Додон.

Также, как уточнил глава государства, "ВСБ обращается к международному сообществу с просьбой вмешаться в расследование".

Кроме того, Додон обратил внимание, что "есть два госучреждения, которые отслеживают в режиме онлайн данные о банковских переводах, превышающих сумму в 500 тысяч леев".

"Требуем у НБМ и Службы отмывания денег, которая подчиняется правительству, информировать ежедневно о всех денежных потоках, согласно действующему законодательству. Также требуем всю информацию по этим операциям с 1 января 2019 года", - зачитал еще одно принятое во вторник решение ВСБ президент страны.

Глава государства также предупредил "сотрудников следственных органов о личной ответственности в случае уничтожения или пропажи доказательств по делам, связанным с преступлениями в банковском секторе".

В понедельник депутаты молдавского парламента сформировали комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе страны.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащий изучению период расширили. Планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением парламента получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

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