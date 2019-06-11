Жиздан заявил, что останется на посту министра внутренних дел Молдовы

По решению парламента, новым министром внутренних дел является Андрей Нэстасе, однако Александр Жиздан считает, что пока нет другого решения Конституционного суда, он не освободит свое кресло.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Основываясь на решении Конституционного суда, Александр Жиздан заявил, что до настоящего времени является министром внутренних дел Молдовы. Жиздан считает, что пока не вынесен другой вердикт высшей судебной инстанции, все министры кабмина Павла Филипа останутся на своих местах.

"Я считаю себя министром внутренних дел Молдовы и основываюсь на решении Конституционного суда. Эта инстанция является для меня высшим органом в республике. Пока суд не вынес другого решения, все остается на эмоциональном уровне. Я не реагирую на эмоции и соблюдаю закон. Мы останемся на своих постах до тех пор, пока суд не вынесет другого решения", - сообщил Жиздан.

Во вторник Конституционный суд (КС) заявил о необходимости исполнять решения суда, признавая их единственно законными. В суде расценили действия правительства Майи Санду и парламентского большинства незаконными.

"Конституционный суд Республики Молдова сожалеет о жестоких нападках на него и осуждает политическое давление, которому он подвергается в последние дни. Суд призывает к спокойствию и сдержанности. Он требует от государственных органов соблюдения Конституции, обязательных законов и решений КС", - говорится в сообщении.

"В любом конфликте, который рассматривается судом, существуют противоречивые позиции, и после оглашения решения могут быть недовольные. Однако, как только решение принято, оно должно соблюдаться и выполняться. Те, кто призывает к роспуску суда, фактически являются в Республике Молдова врагами демократии", - подчеркнули в КС.

Премьер-министр Майя Санду сообщила на первом заседании правительства, что направит в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой оценить решения Конституционного суда относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе, после принесения присяги новым правительством Молдовы, обратился в понедельник к тем сотрудникам органов правопорядка, которые отказываются подчиняться новой власти.

Нэстасе заявил, что политическое меньшинство мешает представителям новой власти выполнять свои обязанности. Министр обратился к гражданам страны, призвав их "не поддаваться на провокации, которые могут быть подстроены сторонниками криминального режима, занимавшихся лишь тем, что в последние 9 лет старались наращивать напряженность в обществе".

Глава МВД обратился к сотрудникам полиции, тем, кто придерживается приказов представителей старой власти. Нэстасе заявил, что своими действиями они "спровоцировали попытку государственного переворота, использовав глав силовых и судебных структур, находящихся еще в должности, в том числе и Конституционного суда".

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