14:33 11 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.48
  • USD18.11
  • RUB0.28
  • RON4.34
  • UAH0.69
Поиск
Министерство Внутренних Дел

Жиздан заявил, что останется на посту министра внутренних дел Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (80)
42410

По решению парламента, новым министром внутренних дел является Андрей Нэстасе, однако Александр Жиздан считает, что пока нет другого решения Конституционного суда, он не освободит свое кресло.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Основываясь на решении Конституционного суда, Александр Жиздан заявил, что до настоящего времени является министром внутренних дел Молдовы. Жиздан считает, что пока не вынесен другой вердикт высшей судебной инстанции, все министры кабмина Павла Филипа останутся на своих местах. 

"Я считаю себя министром внутренних дел Молдовы и основываюсь на решении Конституционного суда. Эта инстанция является для меня высшим органом в республике. Пока суд не вынес другого решения, все остается на эмоциональном уровне. Я не реагирую на эмоции и соблюдаю закон. Мы останемся на своих постах до тех пор, пока суд не вынесет другого решения", - сообщил Жиздан.

Во вторник Конституционный суд (КС) заявил о необходимости исполнять решения суда, признавая их единственно законными. В суде расценили действия правительства Майи Санду и парламентского большинства незаконными.

"Конституционный суд Республики Молдова сожалеет о жестоких нападках на него и осуждает политическое давление, которому он подвергается в последние дни. Суд призывает к спокойствию и сдержанности. Он требует от государственных органов соблюдения Конституции, обязательных законов и решений КС", - говорится в сообщении.

Утвержденное парламентом правительство Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новый кабмин и парламент обратятся в Kroll за деталями расследования

"В любом конфликте, который рассматривается судом, существуют противоречивые позиции, и после оглашения решения могут быть недовольные. Однако, как только решение принято, оно должно соблюдаться и выполняться. Те, кто призывает к роспуску суда, фактически являются в Республике Молдова врагами демократии", - подчеркнули в КС.

Премьер-министр Майя Санду сообщила на первом заседании правительства, что направит в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой оценить решения Конституционного суда относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе, после принесения присяги новым правительством Молдовы, обратился в понедельник к тем сотрудникам органов правопорядка, которые отказываются подчиняться новой власти.

© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду: нет "старого правительства", только утвержденный парламентом кабмин

Нэстасе заявил, что политическое меньшинство мешает представителям новой власти выполнять свои обязанности. Министр обратился к гражданам страны, призвав их "не поддаваться на провокации, которые могут быть подстроены сторонниками криминального режима, занимавшихся лишь тем, что в последние 9 лет старались наращивать напряженность в обществе". 

Глава МВД обратился к сотрудникам полиции, тем, кто придерживается приказов представителей старой власти. Нэстасе заявил, что своими действиями они "спровоцировали попытку государственного переворота, использовав глав силовых и судебных структур, находящихся еще в должности, в том числе и Конституционного суда".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (80)

По теме

Игорь Додон аннулировал указ Филипа о роспуске парламента
Парламент Молдовы поддержали пять европейских стран
Теги:
должность, министр, пост, МВД РМ, министерство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Filatov & Karas выступили на фестивале Summer Fest 2019
Праздник музыки под открытым небом - лучшие фото Summer Fest 2019
Президент Игорь Додон - о работе нового правительства Молдовы - видео
Формирование парламентского большинства и правительства в Молдове
Новый состав правительства и руководства парламента Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться