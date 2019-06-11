В парламенте Молдовы готовятся к отмене смешанной избирательной системы

Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Бэтрынча рассказал о том, как депутаты готовятся к возвращению к пропорциональной избирательной системе.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Молдавские парламентарии включили в повестку дня заседания парламента отмену смешанной избирательной системы и возвращение к голосованию по партийным спискам. С соответствующим заявлением выступил на пресс-конференции во вторник исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Бэтрынча.

"Сегодня постоянное бюро парламента собралось на заседание. В повестку дня заседания парламента включен вопрос об отмене смешанной избирательной системы и переходе к голосованию по пропорциональной системе", - сказал парламентарий.

По его словам, сегодня депутаты также рассмотрят важные законопроекты, принятие которых ждет все молдавское общество. В их числе, в частности, - установление даты всеобщих местных выборов в Молдове.

"Нам известно, что сейчас оказывается сильное давление на примаров, членов местных советов, городских и районных советов. Многим из них угрожали уголовными делами. Мы обращаемся к представителям местной публичной администрации. Вы - независимы, не бойтесь старой власти, которая тянет вас за собой. Изменения близко, и скоро пройдут местные выборы", - сообщил Бэтрынча.

Вице-спикер парламента, депутат-социалист Ион Чебан сообщил журналистам, что в ПСРМ не изменили своего мнения - переговоры с Демпартией возможны, но лишь в качестве диалога с оппозиционной фракцией.

"Мы по-прежнему требуем освободить государственные учреждения, открыть доступ министрам и чиновникам к своим кабинетам. Это - легитимное правительство, признанное международным сообществом. Мы просим убрать палатки, а людей, которые там находятся, - всех "спортсменов" покинуть пространство перед госучреждениями", - заявил Чебан.

Политическая обстановка в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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