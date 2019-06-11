Санду назвала условия, при которых депутаты начнут диалог с ДПМ в парламенте

Назначенный парламентом премьер-министр Майя Санду озвучила основные требования, после выполнения которых парламентарии начнут диалог с Демократической партией Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. На пресс конференции во вторник премьер-министр Майя Санду выдвинула ряд условий Демократической партии Молдовы, при соблюдении которых парламентарии готовы общаться с депутатами от ДПМ.

Условия, по словам Санду, просты: "обеспечение доступа министров и чиновников ко всем государственным министерствам и ведомствам, отвод агрессивно-настроенных людей от государственных учреждений, прекращение направления угроз государственным служащим со стороны старой власти".

При этом премьер подчеркнула, что единственная форма диалога с демократами - это общение в зале пленарных заседаний парламента, как с представителями оппозиции.

Санду обратилась к действующим государственным служащим, призвав их не бояться ничего. Профессионализм станет главным критерием того, что действующий чиновник останется на своем месте.

"У Молдовы есть законное правительство и парламент. Попрошу госслужащих не выполнять приказов власти, которая уходит. Не бойтесь, вы останетесь на своих рабочих местах. Профессионализм станет главным критерием, который будет стоять во главе угла, когда мы будем определять, достоин ли человек данного рабочего места", - подчеркнула премьер-министр.

Политическая обстановка в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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