Мнение: ДПМ потеряла доверие в мире, пришло время уйти в оппозицию

Доктор хабилитат политических наук Валентин Бенюк рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавским демократам лучше остаться в конструктивной оппозиции.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Европейский Союз, США и Россия поддерживают правительство Майи Санду. По мнению доктора хабилитат политических наук Валентина Бенюка, эта ситуация говорит о том, что ДПМ уже не в состоянии поддерживать политическую стабильность в Молдове, пишет sputnik.md.

"В ЕС Молдову не ждут в качестве полноправного члена, но хотят, чтобы по соседству была стабильность. С этой целью Евросоюз выделял республике финансовую помощь. Однако финансово поддерживают ту власть, которая способна добиться политической стабильности в государстве. События последних дней показывают, что ДПМ осталась в хвосте политического паровоза", - заявил Бенюк.

По мнению эксперта, лидеры Демпартии еще не понимают, что время упущено. "ПСРМ и ACUM сыграли в политический пасьянс смело и хорошо, это - факт, который удивил многих. Если мировые политические структуры поддерживают новые парламент и правительство, значит - ПДМ утратила их доверие", - уточнил политолог.

По мнению Бенюка, именно под давлением мирового политического сообщества молдавские демократы могут уйти в оппозицию мирно, без того, чтобы выводить своих сторонников на улицы Кишинева. В течение 30 лет молдавские партии организовывали массовые манифестации и протесты, ни к чему, кроме разделения общества по политическим баррикадам, это не привело, уверен собеседник.

"Конституционный суд утратил доверие граждан и политического класса, приняв решение о нелегитимности нового правительства", - подчеркнул Бенюк.

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Премьер-министр Майя Санду сообщила на первом заседании правительства, что направит в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой оценить решения Конституционного суда относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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