Попеску: федерализации Молдовы не будет

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Федерализации Молдовы не будет, потому что против этого выступает большинство граждан Молдовы, заявил в ходе пресс-конференции во вторник Нику Попеску, министр иностранных дел и евроинтеграции утвержденного парламентом нового правительства Молдовы.

Ранее лидер Демпартии Владимир Плахотнюк обвинил президента страны Игоря Додона в намерении превратить Молдову в федерацию. Однако спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдовой вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в действительности лидер Демпартии Владимир Плахотнюк хотел заключить тайные соглашения с Партией социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) и сменить внешнеполитический курс страны.

"Планы по федерализации не будут реализованы по одной причине - большинство граждан Молдовы против федерализации, я категорически против федерализации. Федерализация не может быть принята, кроме как конституционным большинством. Никогда в обществе и в парламенте не было большинства, которое бы хотело федерализации", - сказал чиновник.

По его словам, такого же мнения придерживается большинство политических партий и граждан Молдовы.

"Не вижу ни единого риска, что в молдавском парламенте создастся большинство, которое могло бы изменить Конституцию в направлении федерализации. Вопроса федерализации нет на повестке дня нового правительства", - заявил Попеску.

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