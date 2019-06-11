19:52 11 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.48
  • USD18.11
  • RUB0.28
  • RON4.34
  • UAH0.69
Поиск
Нику Попеску

Попеску: федерализации Молдовы не будет

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
253 0 0

Такого вопроса нет на повестке дня нового правительства, подчеркнул источник.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Федерализации Молдовы не будет, потому что против этого выступает большинство граждан Молдовы, заявил в ходе пресс-конференции во вторник Нику Попеску, министр иностранных дел и евроинтеграции утвержденного парламентом нового правительства Молдовы. 

Дмитрий Козак
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Козак опроверг обвинения Плахотнюка в адрес Додона по поводу федерализации

Ранее лидер Демпартии Владимир Плахотнюк обвинил президента страны Игоря Додона в намерении превратить Молдову в федерацию. Однако спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдовой вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в действительности лидер Демпартии Владимир Плахотнюк хотел заключить тайные соглашения с Партией социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) и сменить внешнеполитический курс страны.

"Планы по федерализации не будут реализованы по одной причине - большинство граждан Молдовы против федерализации, я категорически против федерализации. Федерализация не может быть принята, кроме как конституционным большинством. Никогда в обществе и в парламенте не было большинства, которое бы хотело федерализации", - сказал чиновник.

По его словам, такого же мнения придерживается большинство политических партий и граждан Молдовы.

"Не вижу ни единого риска, что в молдавском парламенте создастся большинство, которое могло бы изменить Конституцию в направлении федерализации. Вопроса федерализации нет на повестке дня нового правительства", - заявил Попеску.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Демпартия Молдовы против федерализации республики
Что Балан сказал об идее федерализации Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Filatov & Karas выступили на фестивале Summer Fest 2019
Праздник музыки под открытым небом - лучшие фото Summer Fest 2019
Перехват Су-27 двух самолетов разведчиков над Балтикой - видео
Международная реакция на события в Молдове
Международная реакция на события в Молдове

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться