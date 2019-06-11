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Павел Филип

Кабмин Филипа решил перенести посольство Молдовы из Тель-Авива в Иерусалим

© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
Политика
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"Старое правительство" в срочном порядке приняло два решения, объяснив, что спешка связана с "политической неопределенностью в стране".

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Правительство под руководством Павла Филипа приняло решение перенести штаб-квартиру посольства Республики Молдова в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Игорь Додон аннулировал указ Филипа о роспуске парламента

Кабинет министров также постановил утвердить подписание Соглашения о продаже земли для строительства посольства США в Молдове.

"Мы срочно должны были утвердить данные документы, учитывая нестабильность и политическую неопределенность в стране, а также последние политические события, когда одна из партий, которая постоянно пыталась заблокировать эти два проекта, стремится незаконно захватить власть", - заявил Филип журналистам.

Он отметил, что речь идет о двух обязательствах, которые ранее взял на себя кабмин под его руководством. "Мы хотим быть уверенными, что они будут соблюдены, независимо от того, что произойдет после досрочных выборов", - отметил Филип.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: решение КС о передаче полномочий Филипу - отчаянный шаг

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

Международная реакция на события в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Какие страны поддержали новое правительство

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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