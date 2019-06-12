ПАСЕ высказалось о правительстве Майи Санду

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Республики Молдова Эгидиюс Варейкис (Литва) и Маривонн Блонден (Франция) выразили свою глубокую обеспокоенность в связи с текущей ситуацией в стране. Об этом сказано в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте организации.

"В течение трех дней страна была погружена в состояние правовой и политической неразберихи в результате толкования Конституционным судом крайнего срока для формирования кабинета министров и роспуска парламента. Достигнутое политическое соглашение позволило создать правящую коалицию и полностью дееспособное правительство", - отмечено в сообщении ПАСЕ.

В организации сообщили, что ждут заключения Венецианской комиссии по правовым аспектам последних решений.

"Настоятельно призываем все политические силы проявлять сдержанность и соблюдать принципы демократии и волю народа. Политические лидеры несут ответственность за то, чтобы госведомства действовали в интересах молдавского народа и не препятствовали нормальному функционированию демократических институтов", - подчеркивается в сообщении ПАСЕ.

Там также добавили, что "комитет по мониторингу будет внимательно следить за ситуацией и примет меры, если это потребуется".

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

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Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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