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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов

Президент Молдовы встретился с послом России: о чем говорили стороны - видео

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Глава республики и российский дипломат обсудили последние внутриполитические события в Молдове.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в стране Олегом Васнецовым, заверив дипломата, что администрация главы республики будет и дальше прилагать усилия для укрепления стратегического партнерства с РФ.

"Поздравил дипломата с главным государственным праздником – Днем России и передал поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Стороны обсудили также последние внутриполитические события в нашей стране и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

В ходе беседы речь шла и о двустороннем сотрудничестве между странами.

"Заверил господина Васнецова в том, что администрация президента будет и далее прилагать усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией, поскольку большинство населения Молдовы поддерживает такую позицию", - добавил Додон.

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