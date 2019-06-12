Нэстасе: мы наблюдаем за путчем в МВД, ситуация в стране - взрывоопасная

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Назначенный парламентом Молдовы министр внутренних дел, вице-премьер Андрей Нэстасе, выступая на заседании парламента, сообщил, что старое руководство ведомства мешает его нормальной работе.

"Мы наблюдаем за путчем в МВД, которым руководят бывшие начальники и министр - Пынзарь и Жиздан. Они не подчиняются новой законной власти, признанной самыми сильными государствами мира. Ситуация - крайне взрывоопасная. Приказываю всем сотрудникам полиции не подчиняться распоряжениям руководителей-путчистов, не выполнять их распоряжения", - заявил Нэстасе.

Министр обратился к дипломатам, аккредитованным в Кишиневе, в особенности к послу США, чтобы они проинформировали свои власти о том, что происходит сегодня в Молдове.

"Все цивилизованные государства мира должны дать оценку действиям криминального режима и осудить шаги, предпринимаемые им. Они спровоцировали глубокий политический кризис, проиграв парламентские выборы. Сейчас те, кто жил раньше по-королевски, делают все возможное, чтобы не потерять должности, блага и свободу", - сказал политик.

Нэстасе обратил внимание сотрудников полиции на "захваченный статус государственных учреждений". "Сотрудники полиции должны понимать, что победа будет на стороне народа, а не путчистов. Прошу каждого сотрудника полиции в этой стране соблюдать законы страны. У вас есть семьи, дети, страна. У вас есть достоинство и смелость, вы должны освободиться сами, и вы освободите всю Молдову", - подытожил министр.

Утро среды началось с инцидента в шестом отделе Национального инспектората по расследованиям столичного сектора Ботаника. Там работали полицейские, которые накануне высказались в поддержку правительства Маий Санду, после чего были отстранены от должностей.

На месте находились отправленный в отставку новым кабмином глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь и назначенный парламентом министр внутренних дел Андрей Нэстасе. Между ними возникла небольшая потасовка, после того как Нэстасе не разрешили попасть внутрь здания - ему преградили путь сотрудники отряда спецназначения "Фулджер".

"Согласно закону, я, как депутат, имею доступ во все государственные учреждения. Поступила информация от офицеров МВД, что предпринимаются попытки эскалации ситуации", - сказал назначенный парламентом глава МВД.

Нэстасе также напомнил Пынзарю о решении правительства Майи Санду, которым в понедельник его отправили его в отставку.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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