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Встреча Зинаиды Гречаной и Дерека Хогана

Гречаная провела встречу с послом США в Молдове Хоганом

© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (84)
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Сложившуюся в Молдове сложную ситуацию созданное парламентское большинство хочет решить мирным путем, заявила Гречаная.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Мирная передача власти – выход из сложной ситуации в стране, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная на встрече с послом США в Молдове Дереком Хоганом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте высшего законодательного органа страны.

Также она сообщила, что парламент функционален, были избраны руководящие и рабочие органы, утверждено новое правительство.

"Вместе с партией социалистов и блоком ACUM мы призвали руководство Демпартии к мирной передаче власти. Это сложная ситуация, которую мы хотим решить мирным путем", - цитирует Гречаную пресс-служба парламента. 

Зинаида Гречаная
© Sputnik / Miroslav Rotari
С понедельника парламент работает в нормальном режиме - Гречаная

Кроме того, речь на встрече шла о проектах закона, рассмотренных новым парламентом.

В свою очередь, американский дипломат оценил тот факт, что высший законодательный орган работает.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Реакция социалистов: не признаем решения КС, они - антиконституционны>>>

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду: нет "старого правительства", только утвержденный парламентом кабмин

Реакция международного сообщества
Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (84)

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