Как в партии "Шор" отреагировали на политический кризис в Молдове

Политическое формирование, руководимое экс-примаром Оргеева Иланом Шором, заявило о том, что останется в оппозиции и займется выполнением своих предвыборных обещаний.

КИШИНЕВ, 12 июня - Sputnik. На брифинге в среду Илан Шор отметил, что изначально его фракция объявила себя оппозиционной, в то время как другие три фракции взяли на себя обязательство по формированию власти.

В этой связи депутат призвал три крупные парламентские силы сесть за стол переговоров и найти выход из ситуации. Другого пути, по мнению политика, для вывода страны из пропасти нет.

Относительно дальнейших действий руководимой им фракции Шор отметил, что депутаты займутся выполнением своих предвыборных обещаний. В частности, будут внедряться инфраструктурные проекты, реализуемые в 104 селах, в которых примарами стали выдвиженцы политформирования.

"На первом же заседании парламента мы заявили, что выполним все свои обещания перед избирателями, возьмем ответственность а судьбу всех населенных пунктов тех округов, в которых мы победили. В настоящий момент это и делается – реализуются проекты, делающие жизнь людей лучше. Мы уже начали проводить уличное освещение в 104 селах, в 5 работы уже завершены", - сказал Шор.

Он также добавил, что вслед за светом в этих селах будут модернизированы дороги, а также учреждения образовательной сферы и здравоохранения.

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