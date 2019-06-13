Жаркий диалог: хронология переговоров по созданию коалиции в Молдове

После нескольких месяцев застоя июнь в Молдове стартовал довольно интенсивно. Читайте в обзоре Sputnik, как стремительно развивались политические события за неделю.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Новый виток политического кризиса произошел в Молдове после парламентских выборов. Депутаты долгое время не могли договориться о создании правящей коалиции. Спустя несколько месяцев безуспешных дискуссий им удалось избрать руководство парламента и сформировать правительство. Представители Партии социалистов и блока ACUM договорились в пятницу вечером, 7 июня, о сотрудничестве, а утром подписали соответствующее соглашение, правда с оттенком "временное". Казалось бы, политический кризис в стране преодолен, но не тут-то было. Обозреватель Sputnik вспомнил, как развивались события на политическом Олимпе страны сразу после объявления итогов парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля этого года.

Хронология переговоров по созданию коалиции

Конституционный суд 9 марта признал результаты прошедших 24 февраля парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Уже 11 апреля политический совет ПСРМ принял решение пригласить на предварительные дискуссии членов блока ACUM, которые получили в новом парламенте 26 мандатов. Решение основывалось на том, что ПСРМ и блок ACUM представляют основные оппозиционные силы.

На следующий день лидеры блока ACUM, Андрей Нэстасе и Майя Санду объявили о том, что исключают любые варианты создания коалиции с другими партиями, представленными в парламенте.

Затем, 21 марта в Молдове начало работу учредительное заседание парламента X созыва. Было объявлено о формировании трех парламентских фракций: демократов, социалистов и партии Шор. Констатировав отсутствие коалиции, которая смогла бы приступить к формированию рабочих органов парламента и правительства, в работе законодательного органа был объявлен перерыв, продолжающийся до сих пор.

Президент решил помочь политикам

Спустя несколько дней перерыва, 26 марта, президент Молдовы Игорь Додон провел встречи с лидерами трех парламентских партий: ПСРМ, ДПМ и блока ACUM, в ходе которых был поставлен вопрос о необходимости формирования парламентского большинства, которое бы позволило вывести страну из "вакуума политической власти".

Демократы и социалисты тогда заявили о готовности к диалогу и нерациональности начинать переговоры с распределения ключевых государственных постов.

Лидеры блока ACUM снова выдвинули условия, настаивая на получении ими постов премьер-министра и спикера парламента, соответственно, а также на формировании миноритарного правительства. Более того, Нэстасе и Санду тогда даже нарушили политический этикет. На встрече с главой государства Игорем Додоном, который вышел навстречу представителям блока ACUM, Андрей Нэстасе, Майя Санду и сопровождавший их Юрие Реницэ отказались пожать руку Игорю Додону.

Еще один раунд консультаций с президентом состоялся 2 апреля. На встречу пришли лидеры Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии страны. Представители блока ACUM отказались от приглашения главы государства.

Партии назвали свои условия

Социалисты 9 апреля объявили, что не считают возможным создание миноритарного правительства в политическом и функциональном плане, что выступают за нейтралитет страны, и за сохранение статуса русского языка. Такие условия полтиформирования были озвучены для создания парламентского большинства и кабинета министров. Также в ПСРМ предложили спикером назначить Зинаиду Гречаную.

ДПМ, в свою очередь, подготовила инициативы, названные "Социальным пакетом для Молдовы", которые предусматривают повышение пенсий и зарплат, новые возможности по приобретению жилья, поддержку семей и усиление социальной защиты нуждающихся и проекты по развитию инфраструктуры.

Члены блока ACUM же вновь дали понять, что им нужен не диалог, а скандал.

ACUM не нужна коалиция

Затем социалисты заявили о готовности создать с блоком ACUM парламентское большинство с функциональным, но не миноритарным правительством.

Санду же в ответ заявила, что в ACUM готовы обсуждать инициативы социалистов, но только связанные с деолигархизацией государства, а также социально-значимые проекты, но не коалицию.

Демпартия готова сесть за стол переговоров с ПСРМ

Демократы, которые также приглашали к дискуссиям блок ACUM, но тоже получили отказ, после этого на время взяли паузу, а 31 мая объявили о том, что, выразив готовность обсудить ранее озвученные ПСРМ условия.

Партия социалистов в ответ сообщила, что решение по предложению Демпартии о переговорах по формированию парламентского большинства и правительства будет принимать Республиканский совет политформирования.

Последние дискуссии

Позднее у социалистов состоялось два раунда переговоров с блоком ACUM, по итогам которой в PAS решили проголосовать за утверждение в должности председателя парламента кандидата, предложенного фракцией социалистов. Правда, с некоторыми оговорками. В частности, в "Платформе "DA" настояли на том, чтобы депутаты Партии социалистов и президент Молдовы Игорь Додон должны публично подписать обязательство проголосовать и утвердить пакеты законов, в том числе, антиолигархический, а также правительство от блока ACUM под руководством Санду. Председателем законодательного органа, по мнению правого блока, должен быть кандидат, не вовлеченный в коррупционные скандалы.

В день проведения заседания Республиканского совета ПСРМ у социалистов также состоялась встреча с демократами, на которой каждая из сторон высказала свою позицию по преодолению политического кризиса. Обе партии провели в пятницу Республиканский и Национальный политсоветы.

По итогам Республиканского совета Партии социалистов было объявлено, что ПСРМ остается на тех же позициях, что были озвучены ранее. А Демократы заявили, что страну, судя по всему, ждут досрочные выборы.

В этот же день Конституционный суд ответил, когда может быть распущен парламент. Социалисты и представители блока ACUM провели еще одну встречу.

Жаркие выходные

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу). Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвинили друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Первые решения парламента и правительства

Депутаты парламента на заседании в субботу, 8 июня, утвердили отставку Богдана Зумбряну с поста главы Национального антикоррупционного центра, также проголосовали за отставку Василе Ботнаря с поста директора Службы информации и безопасности.

Также парламентарии утвердили декларацию о захваченном государстве, создали спецкомиссию по расследованию ситуации в банковском секторе, проголосовали в первом чтении за отмену смешанной избирательной системы, порядок отставки членов ЦИК и процедуру назначения генерального прокурора.

Члены утвержденного парламентом правительства отправили в отставку главу Генинспектората полиции Александра Пынзаря, руководителя Нацкомпании медстрахования Тамару Андрушку. Кроме того, новый министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску отозвал посла Молдовы в США Кристину Балан для консультаций.

Работа и переговоры

Еще 8 июня социалисты и представители блока ACUM приглашали остальные политические силы вернуться к работе в парламент. Однако демократы ни на одно заседание высшего законодательного органа не явились. Более того они пригласили социалистов и ACUM сесть за стол переговоров, чтобы "найти политическое решение этого кризиса за столом переговоров без лишних эмоций".

Санду в ответ на это выдвинула Демпартии ряд условий, среди которых "обеспечение доступа министров и чиновников ко всем государственным министерствам и ведомствам, отвод агрессивно-настроенных людей от государственных учреждений, прекращение направления угроз государственным служащим со стороны старой власти".

При этом премьер подчеркнула, что единственная форма диалога с демократами - это общение в зале пленарных заседаний парламента, как с представителями оппозиции.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

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События в Молдове оказались в центре внимания нескольких европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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Воскресный марш в поддержку нового правительства

Президент Молдовы объявил о митинге в поддержку нового правительства, акция пройдет в Кишиневе 16 июня.

"Вместе с руководством партий, создавших большинство, решили призвать на народный марш в поддержку нового правительства. Приглашаем 16 июня в 11.00 перед парламентом на мирный марш народа в поддержку нового парламентского большинства и правительства", - заявил Додон.

Он уточнил, что Молдова получила поддержку большинства европейских стран, России, США. Президент заверил, что у правительства и нового парламентского большинства есть реальный шанс обеспечить мирный переход к власти в Молдове.

Утвержденная парламентом премьер-министр Санду обратилась к сотрудникам полиции с просьбой обеспечить безопасность граждан, которые выйдут в воскресенье на митинг в поддержку нового правительства.

Что будет дальше?

Чем закончится политический кризис в Молдове пока говорить рано. На 20 июня намечено заседание Венецианской комиссии по экспертизе решений молдавского Конституционного суда.

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