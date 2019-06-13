Додон призвал подать в отставку руководителей госструктур и судей КС

Глава республики считает, что в сложившихся условиях и при международной поддержке правительства Санду единственным правильным решением будет мирная передача власти новому легитимному парламенту и кабинету министров.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к госслужащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим, призвав их признать правительство под руководством Майи Санду, а также посоветовал подать в отставку руководителям госучреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд.

"Меньшинство не должно управлять большинством. Внутри нашей страны и за ее пределами демонстрируется поддержка нового легитимного парламента и правительства, которые представляют интересы подавляющего большинства наших сограждан", - написал Додон в Facebook.

По его словам, интернет-сообщество Молдовы почти единогласно выступает в поддержку правительства Санду. "Знаю, что 80% государственных служащих тоже выступают на стороне новой власти, но их руководители боятся репрессий со стороны старой власти, у которой уже нет никаких шансов удержаться", - добавил президент.

Как считает глава республики, Демократическая партия и ее представители более не вправе называть себя властью.

"Новую легитимную власть поддерживают наши ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие. В таких условиях единственным правильным решением будет мирная передача власти новому легитимному парламенту и правительству", - отметил Додон.

Он обратился ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим: "Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации!".

"Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это. Кроме того, обращаюсь к руководителям государственных учреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд: я знаю многих из вас лично и уверен, что среди вас есть достойные и честные люди. Лучше уйдите в отставку, не надо быть соучастниками узурпаторов", - подчеркнул Додон.

По его словам, "Молдова вступает в новую эру", и у страны есть будущее.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

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Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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