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Игорь Додон

Додон призвал подать в отставку руководителей госструктур и судей КС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава республики считает, что в сложившихся условиях и при международной поддержке правительства Санду единственным правильным решением будет мирная передача власти новому легитимному парламенту и кабинету министров.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к госслужащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим, призвав их признать правительство под руководством Майи Санду, а также посоветовал подать в отставку руководителям госучреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд.

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© Sputnik / Алексей Никольский
Додон объяснил, почему последние решения КС нуждаются в пересмотре

"Меньшинство не должно управлять большинством. Внутри нашей страны и за ее пределами демонстрируется поддержка нового легитимного парламента и правительства, которые представляют интересы подавляющего большинства наших сограждан", - написал Додон в Facebook.

По его словам, интернет-сообщество Молдовы почти единогласно выступает в поддержку правительства Санду. "Знаю, что 80% государственных служащих тоже выступают на стороне новой власти, но их руководители боятся репрессий со стороны старой власти, у которой уже нет никаких шансов удержаться", - добавил президент.

Как считает глава республики, Демократическая партия и ее представители более не вправе называть себя властью.

"Новую легитимную власть поддерживают наши ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие. В таких условиях единственным правильным решением будет мирная передача власти новому легитимному парламенту и правительству", - отметил Додон.

Он обратился ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим: "Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации!".

"Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это. Кроме того, обращаюсь к руководителям государственных учреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд: я знаю многих из вас лично и уверен, что среди вас есть достойные и честные люди. Лучше уйдите в отставку, не надо быть соучастниками узурпаторов", - подчеркнул Додон.

Международная реакция на события в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Какие страны поддержали новое правительство

По его словам, "Молдова вступает в новую эру", и у страны есть будущее.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Реакция социалистов: не признаем решения КС, они - антиконституционны>>>

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду: нет "старого правительства", только утвержденный парламентом кабмин

Реакция международного сообщества
Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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