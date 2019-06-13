Глава Хельсинкской комиссии прокомментировал политическую ситуацию в Молдове

Мировое сообщество обсуждает политическую ситуацию в Молдове: руководитель Хельсинкской комиссии высказал свое мнение о происходящем в республике.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Председатель Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии американского сената) Алси Хэйстингс (Alcee L. Hastings) сообщил, что с беспокойством наблюдает за развитием событий в Молдове. Об этом сказано в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте структуры.

"Смена правил, потому что одной стороне не нравится результат соглашения, не отражает приверженность демократии, которую мы ожидаем увидеть в государстве-участнике ОБСЕ. Приветствую создание демократически легитимной коалиции и с нетерпением жду поддержки евроатлантических устремлений молдавского народа", - отмечено в пресс-релизе.

.@HelsinkiComm Chairman @RepHastingsFL on the political crisis in #Moldova: "Moving the goalpost because one party doesn’t like the outcome of an agreement does not reflect the commitment to democracy we expect to see in an @OSCE participating State." https://t.co/8BDX9q6JTb pic.twitter.com/9vquqKSTqY — Helsinki Commission (@HelsinkiComm) 12 июня 2019 г.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

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Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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