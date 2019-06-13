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Майя Санду

Санду призвала полицию обеспечить безопасность граждан на воскресном митинге

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (85)
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Майя Санду заявила, что долг полицейских - гарантировать проведение в безопасности народного марша.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Утвержденная парламентом премьер-министр Майя Санду обратилась к сотрудникам полиции с просьбой обеспечить безопасность граждан, которые выйдут в воскресенье на митинг в поддержку нового правительства. Об этом глава кабмина заявила в ходе брифинга в четверг.

Ранее президент страны Игорь Додон сообщил, что провел встречу премьером Майей Санду, спикером Зинаидой Гречаной и вице-премьером Андреем Нэстасе, в ходе которой было принято решение об организации 16 июня народного марша в поддержку нового кабмина и парламентского большинства.

"Обращаюсь ко всем сотрудникам полиции и ответственным за обеспечение национальной безопасности и граждан. Просим соблюдать общественный порядок и сделать так, чтобы ни один из граждан этой страны не пострадал. Мы организуем мирный марш, а любая провокация и насильственный акт будет на совести режима", - сказала Санду. 

Акция протеста в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь/Sputnik
Игорь Додон заявил о митинге в поддержку новой власти

Она выразила уверенность в том, что "в воскресенье Молдова покажет всему миру, что диктаторы не вечны, и что наша страна свободна".

"Это ваш долг гарантировать проведение в безопасности народного марша", - добавила Санду.

По ее мнению, будут предприняты попытки не допустить приезда людей в Кишинев на митинг. В частности, речь идет о намеренной остановке автомобилей, автобусов и блокировке дорог.

"Мы не защищаем одного человека, мы защищаем свободу, достоинство и желание граждан жить в мире и достатке", - сказала Санду.

Члены избранного парламентом нового кабинета министров Молдовы на заседании в понедельник проголосовали за отставку руководителя Генерального испектората полиции Александра Пынзаря. Вместо него на должность руководителя Генинспектората полиции избранное парламентом правительство назначило Георге Балана.

Ранее Пынзарь заявил одному из частных телеканалов, что министром внутренних дел является Александр Жиздан, а не Андрей Нэстасе.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Реакция социалистов: не признаем решения КС, они - антиконституционны>>>

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду: нет "старого правительства", только утвержденный парламентом кабмин

Реакция международного сообщества
Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (85)

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