Депутат-социалист: манифестанты не намерены брать штурмом здания

Депутат-социалист Григоре Новак рассказал в интервью Sputnik о предстоящем в воскресенье народном марше и о плане действий в случае возможных провокаций.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Акция, запланированная на воскресенье в поддержку нового правительства и парламентского большинства, пройдет перед зданием парламента. Скорее всего, ее участники не будут организовывать шествия по городу, чтобы не блокировать движение транспорта, заявил депутат-социалист Григоре Новак в радиостудии Sputnik Молдова.

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Однако, по его словам, окончательное решение о маршруте митингующих еще предстоит принять.

"Уверен, что будет много людей. Мы получали тысячи сообщений от людей, которые спрашивали, когда и где им собираться на марш. Они приедут сами – на велосипедах, телегах, автомобилях или автобусах. Мы не будем их привозить", - сказал Новак, подчеркнув, что это будет мирная манифестация.

При этом, депутат не исключил, что на мероприятие могут прийти и подстрекатели.

"Существует риск провокаций. Мы обсуждали это. Мы готовы, и у нас уже есть план того, как действовать, если сложится подобная ситуация", - добавил парламентарий.

Он также обратил внимание, что сторонники Партии социалистов и блока ACUM "не намерены брать штурмом здания" даже в условиях, когда правительство Майи Санду не имеет доступа в правительственные учреждения, которые заблокированы сторонниками Демпартии.

В четверг президент страны Игорь Додон сообщил, что провел встречу премьером Майей Санду, спикером Зинаидой Гречаной и вице-премьером Андреем Нэстасе, в ходе которой было принято решение об организации 16 июня народного марша в поддержку нового кабмина и парламентского большинства.

Позже Санду обратилась к сотрудникам полиции с просьбой обеспечить безопасность граждан, которые выйдут в воскресенье на митинг в поддержку нового правительства.

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