Додон поздравил Трампа с днем рождения и рассказал, что бы хотел обсудить с ним

Молдавский президент уверен, что участие США в позитивном и динамичном продвижении процесса устойчивой политической реинтеграции РМ будет значительно способствовать укреплению общей безопасности в Восточной Европе.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил американского лидера Дональда Трампа с днем рождения. Об этом глава государства написал в пятницу на своей странице в соцсети Facebook.

"С особым удовольствием передаю президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу самые сердечные поздравления по случаю дня его рождения и выражаю наилучшие пожелания крепкого здоровья, благополучия и мира", - написал Додон.

Молдавский президент также поблагодарил Трампа "за открытость и интерес к Республике Молдова, который он проявил в ходе нашей короткой встречи в Париже в ноябре 2018 года".

"Уверен, что участие Соединенных Штатов Америки в позитивном и динамичном продвижении процесса устойчивой политической реинтеграции Республики Молдова будет также значительно способствовать укреплению общей безопасности в Восточной Европе. Надеюсь, что у нас будет возможность более детально обсудить эту важную тему в ближайшем будущем", - заключил Додон.

В пятницу Трампу исполнилось 73 года. Он самый пожилой человек, когда-либо избранный президентом США. На момент выборов Трампу было 70 лет. Трамп родился в Нью-Йорке, в округе Куинс.

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