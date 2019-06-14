ЦИК берется за подготовку к досрочным выборам в парламент Молдовы

Вопрос подготовки к проведению досрочных парламентских выборов - первый в списке следующего заседания Центризбиркома.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Смету расходов на организацию и проведение в Молдове досрочных парламентских выборов рассмотрят члены Центральной избирательной комиссии республики на заседании во вторник, 18 июня. Соответствующий вопрос уже внесен в рабочую повестку ЦИК и значится первым в списке.

Таким образом, Центризбирком выполняет решение Павла Филипа, который с санкции Конституционного суда объявил 6 сентября проведение досрочных парламентских выборов. В то же время президент Молдовы Игорь Додон отменил это распоряжение Филипа.

Всего члены Центризбиркома планируют обсудить восемь вопросов, среди которых также - аккредитация наблюдателей на выборы башкана (главы) АТО Гагаузия.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев после парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

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В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

В воскресенье в Кишиневе состоится мирный марш в поддержку парламентского большинства и "нового" правительства.

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