11:00 14 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.52
  • USD18.18
  • RUB0.28
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
ЦИК Молдовы

ЦИК берется за подготовку к досрочным выборам в парламент Молдовы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
146 0 0

Вопрос подготовки к проведению досрочных парламентских выборов - первый в списке следующего заседания Центризбиркома.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Смету расходов на организацию и проведение в Молдове досрочных парламентских выборов рассмотрят члены Центральной избирательной комиссии республики на заседании во вторник, 18 июня. Соответствующий вопрос уже внесен в рабочую повестку ЦИК и значится первым в списке.

Заседание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты одобрили в первом чтении отмену смешанной избирательной системы

Таким образом, Центризбирком выполняет решение Павла Филипа, который с санкции Конституционного суда объявил 6 сентября проведение досрочных парламентских выборов. В то же время президент Молдовы Игорь Додон отменил это распоряжение Филипа.

Всего члены Центризбиркома планируют обсудить восемь вопросов, среди которых также - аккредитация наблюдателей на выборы башкана (главы) АТО Гагаузия.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев после парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

Жаркий диалог: хронология переговоров по созданию коалиции в Молдове>>>

ЦИК CEC
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как будут увольнять членов центризбиркома

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Игорь Додон заявил о митинге в поддержку новой власти>>> 

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства". 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: ВСБ назвал решения Конституционного суда самовольными

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

В воскресенье в Кишиневе состоится мирный марш в поддержку парламентского большинства и "нового" правительства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Санду назвала условия, при которых депутаты начнут диалог с ДПМ в парламенте
Игорь Додон аннулировал указ Филипа о роспуске парламента
ЦИК берется за подготовку к досрочным выборам в парламент Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Протестующие у здания Генпрокуратуры.
Палаточный протест в Кишиневе: обстановка у госучреждений - фото
Эксклюзив Sputnik: Гречаная о том, сколько продлится соглашение ПСРМ и ACUM
Международная реакция на события в Молдове
Международная реакция на события в Молдове

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться