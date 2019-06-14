Кризис власти в Молдове: нужны ли стране досрочные выборы в парламент

Старое и новое правительство, решения Конституционного суда и доверие к властям: как оценивают ситуацию в Молдове жители республики, и как может разрешиться политический кризис, разбирался обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Политический кризис захлестнул Молдову. За происходящим в стране наблюдает все международное сообщество. Однако больше всего интересует, чем разрешится ситуация, население республики. Нужны ли Молдове досрочные выборы в парламент, как оценивают ситуацию и последние решения Конституционного суда жители республики, и как, по их мнению, страна может преодолеть политический кризис, читайте в обзоре Sputnik.

Что происходит в Молдове?

Новая волна политического кризиса накрыла Молдову после выборов в парламент страны. Партии, прошедшие в законодательный орган в течение нескольких месяцев не могли договориться по поводу совместной работы. В итоге социалистам и блоку ACUM удалось сформировать парламентское большинство и утвердить правительство. Однако против этого высказались Конституционный суд и Демпартия. Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и демократы – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране. В республике с субботы действуют как бы два правительства – "старое" под руководством Павла Филипа и "новое" во главе с Майей Санду. При этом международное сообщество высказалось в поддержку сформированного большинства и утвержденного депутатами кабинета министров.

Два правительства и два премьера

Проведенное компанией Date Inteligente исследование представили в пятницу. Большая часть опрошенных считает, что в стране на данный момент два премьера – Павел Филип и Майя Санду. Такого мнения придерживаются 88% респондентов. Это, как пояснили социологи, признак того, что до людей доходит информация о происходящем в стране.

Согласно исследованию, 47% опрошенных ответили, что правительство Санду является законным, а вот кабмин Филипа в этом смысле поддержали лишь 18%.

"Треть респондентов заявила, что ни одно из двух правительств на данный момент нелегитимно. Таким образом, вырисовывается три вида общественного мнения", - сказал директор Date Inteligente Михаил Бологан.

КС, временная коалиция и "новое" правительство

По данным опроса, 64% респондентов считают, что временная коалиция между социалистами и блоком ACUM благоприятна для страны. При этом, большая часть опрошенных приветствуют тот факт, что парламент возобновил работу после нескольких месяцев простоя.

"Что касается решения Конституционного суда, который счел работу парламента незаконной, то лишь у 32% респондентов положительное мнение на этот счет, а 68% не поддерживают такое решение инстанции", - отметил Бологан.

Подавляющее большинство людей позитивно отнеслись к назначению спикером парламента лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаной, а премьером – лидера PAS Майи Санду.

Пути выхода из политического кризиса

На вопрос о том, как люди видят выход из политического кризиса, ответы выглядят следующим образом:

"старая" власть освобождает заблокированные госинституты и дает возможность "новому" правительству приступить к работе – 35% опрошенных;

необходимы переговоры между демократами и парламентским большинством (Партией социалистов и блоком ACUM) - 24%; © Sputnik / Miroslav Rotari Санду назвала условия, при которых депутаты начнут диалог с ДПМ в парламенте

следует провести досрочные парламентские выборы – 22%;

стоит подождать заключения Венецианской комиссии – 19%.

Кто войдет в парламент в случае досрочных выборов

Исследование показало, что если бы в следующее воскресенье состоялись досрочные выборы в парламент республики, то Партия социалистов Республики Молдова заручилась бы поддержкой 25,4% голосов. На втором месте по результатам (практически вдвое меньше) расположилась бы партия "Действие и солидарность" (PAS) под руководством Майи Санду — 13,9%. На третьей строчке — Демократическая партия, за которую проголосовали бы 7,2% респондентов. Следом – партия "Платформа "Достоинство и правда" (DA) под руководством Андрея Нэстасе – с 5,2%.

Остальные политформирования не заручились поддержкой и 5% опрошенных. Еще 12,2% респондентов заявили, что не будут принимать участие в выборах, 17,2% не знают, кому отдать свой голос, а 6,8% не ответили на вопрос.

Кому в стране больше всего доверяют?

Президент Молдовы Игорь Додон пользуется наибольшим доверием со стороны населения. В его поддержку высказались 43,2% опрошенных. На втором месте – спикер парламента Зинаида Гречаная – 31,4%, а на третьем - утвержденная депутатами премьер Майя Санду – с 24,5%.

Антирейтинг возглавляет лидер демократов Владимир Плахотнюк с 68,5% голосов опрошенных. Следом расположился Павел Филип – с 58,6%, а на третьем месте – назначенный депутатами министр внутренних дел Андрей Нэстасе (56,2%).

Согласно опросу, наименьшим доверием среди госинститутов пользуется правительство Филипа – 60%.

© Sputnik / Moldova Рейтинг доверия к молдавским политикам

Исследование проводилось 12-13 июня. В нем приняли участие 720 человек из 82 населенных пунктов Молдовы. Максимальная погрешность составляет около 3,65%.

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