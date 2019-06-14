Десятки примаров и местных советников решили поддержать правительство Санду

Представители местной публичной власти пришли в сквер парламента Молдовы, чтобы выразить свою поддержку кабинету министров во главе с Майей Санду.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Десятки примаров, местных и районных советников провели в пятницу возле здания парламента акцию в поддержку нового кабинета министров, руководимого главой партии PAS ("действие и солидарность") Майей Санду.

Представители местной публичной власти приняли декларацию, в которой говорится: "мы требуем, чтобы Демократическая партия соблюдала принципы правового государства, осуществила согласованную цивилизованную и мирную передачу власти в соответствии с волей народа, выраженной на выборах 24 февраля, и немедленно прекратила террор в отношении местных народных избранников. Выражаем доверие и поддержку правительству Санду и убеждены в создании надежного сотрудничества между правительством и представителями местной власти".

В документе также отмечается, что руководители местной администрации осуждают попытки Демпартии удержать власть и просят парламент назначить дату проведения местных выборов.

"Дорогие мэры и районные советники! Мы благодарим вас за то, что вы выразили твердую поддержку закона и правового государства. Вы являетесь примером для жителей тех населенных пунктов, которые представляете. Ваша поддержка законного правительства — это поддержка демократии", - заявила собравшимся Санду.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия главы государства исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

Сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования 9 июня вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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