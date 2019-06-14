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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон: Демпартия Молдовы признала поражение - это победа народа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава республики отметил, важно, чтобы новое правительство под руководством Майи Санду приступило к работе.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что приветствует решение Демократической партии страны уйти из политики через отставку правительства Павла Филипа.

"Хочу поздравить с символичной, но важной победой всего молдавского народа. Демпартия, которая узурпировала власть, признала поражение. Это - победа, но не окончательная. Она не должна (нас) расслаблять", - сказал Додон на брифинге.

По его словам, правительство Павла Филипа и не должно было уходить в отставку, так как по Конституции с момента утверждения нового правительства мандат старого автоматически прекращается.

"С 8 июня и до сегодняшнего дня они узурпировали власть", - заявил Додон.

По его словам, важно, чтобы новое правительство под руководством Майи Санду приступило к работе.

"Обращаюсь к членам Конституционного суда, чтоб было проще, собирайтесь и пересмотрите все решения, которые были приняты с 7 июня. Эти решения могут быть пересмотрены. Это - простой и самый быстрый путь. Если нет, то предложу правительству и парламенту в срочном порядке собраться и пересмотреть состав КС", - добавил Додон.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы было принято решение о выходе из власти этого политического формирования.

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