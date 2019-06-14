Павел Филип заявил об отставке своего кабмина и рассказал об его успехах

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Павел Филип в присутствии команды министров, которые работали под его руководством, на брифинге официально заявил об отставке правительства, а также перечислил основные вехи его деятельности.

"Хочу поблагодарить вас за все, что нам удалось сделать. Мы пришли в правительство в непростой период, работали день и ночь, чтобы стабилизировать банковскую систему в условиях кризиса. Снегопады апреля 2017 года показали, что мы можем работать эффективно", - заявил Филип.

По его словам, бывшему составу кабинета министров удалось провести пенсионную, судебную и налоговую реформы, обеспечить Молдову качественными дорогами, наладить работу экипажей экстренной медицинской помощи SMURD.

"Спасибо за стойкость и принципиальность, которые вы проявили в своей работе", - сказал Филип, обращаясь к своим бывшим коллегам по кабмину.

Экс-премьер выразил надежду, что "европейский вектор будет основополагающим во внешней политике". Он призвал всех сотрудников бюджетных организаций "работать достойно", однако подчеркнул, что "конституционный кризис в Молдове остается нерешенным".

"Надеюсь, что все коллеги понимают это, думаю, что им удастся найти пути его решения", - подытожил Филип.

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