Пулбере: после капитуляции Демпартии должна произойти отставка всех судей КС

Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, почему нынешний состав высшей судебной инстанции должен уйти в полном составе.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Демократическая партия заявила о своем уходе из власти. Однако руководство политформирования считает, что правительство Майи Санду и парламент во главе со спикером Зинаидой Гречаной будут работать вне правового поля, а конституционный кризис в стране остается нерешенным.

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере заявил для Sputnik Молдова, что все члены КС должны уйти в отставку. Судьи КС должны полностью пересмотреть свои решения, принятые в последнее время, считает эксперт.

"Конституционный суд должен пересмотреть скандальные решения и затем подать в отставку. До того, как будет вынесен вердикт Венецианской комиссии, все члены КС должны покинуть свои посты. Согласно закону, все шестеро членов КС не могут быть сняты с должностей в течение 6 лет", - отметил Пулбере.

По словам собеседника, новое правительство во главе с Майей Санду и парламент, председателем которого стала Зинаида Гречаная, являются полностью функциональными и действуют легально. С другой стороны, считает Пулбере, решения, принятые правительством Филипа в последние несколько дней, не имеют законной силы.

"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля поставил под сомнение легальность правительства Филипа и его решение о переносе посольства Молдовы из Тель-Авива в Иерусалим. Это - один из факторов, который еще раз демонстрирует, что решения, принятые кабмином Филипа, неконституционны", - сказал Пулбере.

По его мнению, нелегальным также было решение правительства о продаже территории бывшего Республиканского стадиона под строительство здания посольства США в Молдове.

Ранее, на пресс-конференции, премьер-министр Санду потребовала, чтобы Конституционный суд пересмотрел свои решения и ушел в отставку в полном составе. Также она настаивает на отставке генпрокурора Эдуарда Харужена.

В пятницу на заседании Национального политического совета ДПМ было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти. По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, ДПМ решила покинуть власть через отставку правительства.

Двумя днями ранее президент Молдовы Игорь Додон обсудил политическую обстановку в стране с двумя экс-председателями Конституционного суда - Дмитрием Пулбере и Виктором Пушкашем.

"Недавние решения Конституционного Суда нуждаются в пересмотре, исходя из трех соображений: 1) в связи с возникновением новых обстоятельств; 2) по причине определенных ошибок в вычислениях (ошибочное толкование, связанное со сроком в три месяца или 90 дней); 3) в связи с возможным изменением юрисдикции Конституционного Суда, которое, однако, не было отражено в соответствующих документах", - уточнил Додон.

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