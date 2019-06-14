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Конституционный суд

Президент Молдовы рассказал, как можно поменять членов Конституционного суда

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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В эфире "РТР-Молдова" глава государства рассказал об основных сценариях замены судей КС в случае, если они не покинут свой пост добровольно.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Глава государства Игорь Додон, выступая в эфире телеканала "RTR-Молдова", сообщил, что есть несколько сценариев преодоления ситуации с нынешним составом Конституционного суда страны. Додон отметил, что провел консультации с ведущими специалистами в области права из Молдовы, в том числе с Дмитрием Пулбере и Виктором Пушкашем.

"Решение первое - собираются судьи Конституционного суда и принимают решение о пересмотре вынесенных в последние дни постановлений. Это можно сделать по инициативе двоих из шести судей КС. Им предстоит отменить решения от 7,8 и 9 июня. Все решения этих дней были антиконституционными", - сообщил Додон.

Вторым сценарием преодоления конституционной неразберихи, по словам Додона, является делегирование других членов в КС от правительства и парламента Молдовы. Предыдущим членам КС парламент Молдовы, по утверждению президента, может вынести вотум недоверия. 

Curtea Constituțională
© Photo: Curtea Constituțională
Нынешний состав КС должен пересмотреть скандальные решения 7,8 и 9 июня.

"Парламент и правительство отзывают четверых членов КС и назначает новых. Вновь назначенные судьи, имея кворум, выбирают нового председателя КС, проводя пересмотр всех предшествующих решений. Такое тоже может быть", - сообщил Додон. 

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере заявил для Sputnik Молдова, что все члены КС должны уйти в отставку. Судьи КС должны полностью пересмотреть свои решения, принятые в последнее время, считает эксперт. 

"Конституционный суд должен пересмотреть скандальные решения и затем подать в отставку. До того, как будет вынесен вердикт Венецианской комиссии, все члены КС должны покинуть свои посты. Согласно закону, все шестеро членов КС не могут быть сняты с должностей в течение 6 лет", - отметил Пулбере.

Vlad Bătrîncea
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам собеседника, новое правительство во главе с Майей Санду и парламент, председателем которого стала Зинаида Гречаная, являются полностью функциональными и действуют легально. С другой стороны, считает Пулбере, решения, принятые правительством Филипа в последние несколько дней, не имеют законной силы.

"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля поставил под сомнение легальность правительства Филипа и его решение о переносе посольства Молдовы из Тель-Авива в Иерусалим. Это - один из факторов, который еще раз демонстрирует, что решения, принятые кабмином Филипа, неконституционны", - сказал Пулбере. 

По его мнению, нелегальным также было решение правительства о продаже территории бывшего Республиканского стадиона под строительство здания посольства США в Молдове.

Демократическая партии в пятницу заявила, что правительство страны под руководством Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уходит в отставку. Решение об отставке было принято, по информации местных СМИ, после встречи с американским послом Дереком Хоганом.

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