Додон: уход кабмина Филипа не повод для отмены воскресного марша поддержки

Глава государства заявил, что в субботу он обсудит детали акции в ходе совещания со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьером Майей Санду.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что уход правительства Павла Филипа в отставку не станет причиной для отмены марша и митинга в поддержку нового правительства, запланированных на воскресенье, 16 июня.

"Марш и мирный митинг все равно состоятся, хотя есть вопросы по его проведению. Я думаю, что его нужно проводить как Марш победы и как элемент давления, чтобы КС (Конституционный суд - ред.) пересмотрел свои решения (о роспуске парламента и досрочных выборах - ред.)", - сказал Додон в эфире телеканала RTR Moldova.

По его словам, в субботу состоится совместное совещание президента, спикера парламента Зинаиды Гречаный и премьера Майи Санду, в рамках которого будут обсуждаться детали проведения марша и митинга.

"Мы будем настаивать на проведении митинга на площади Великого национального собрания, это место социалисты забронировали с 2015 года. Но у демократов тоже есть разрешение на проведение манифестаций там, будем решать", - сказал президент.

В пятницу на заседании Национального политического совета ДПМ было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти. По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, партия решила покинуть власть через отставку правительства.

Однако руководство ДПМ считает, что правительство Майи Санду и парламент во главе со спикером Зинаидой Гречаной будут работать вне правового поля, а конституционный кризис в стране остается нерешенным.

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере заявил для Sputnik Молдова, что все члены КС должны уйти в отставку. Судьи КС должны полностью пересмотреть свои решения, принятые в последнее время, считает эксперт.

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