Демпартия прокомментировала сообщения о том, что Плахотнюк покинул Молдову

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Демократическая партия подтвердила, что ее лидер Владимир Плахотнюк покинул Молдову, однако подчеркнула, что всего на несколько дней.

В пятницу стали распространяться сообщения, что самолет, на борту которого, предположительно, находился Плахотнюк, покинул воздушное пространство Молдовы. Всего же в прессе писали о нескольких частных бортах, вылетевших из страны.

"Подчеркиваем, что Владимир Плахотнюк на несколько дней улетел из страны к своей семье. Призываем избегать спекуляций и непроверенной информации", - сказано в сообщении политформирования.

В партии также подчеркнули, что недавно в медийном пространстве уже появлялись непроверенные новости о состоянии здоровья лидера Демпартии, которые оказались неправдой.

В пятницу на заседании Национального политического совета ДПМ было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти. По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, ДПМ решила покинуть власть через отставку правительства.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул, что новое правительство инициирует расследования, чтобы выявить нарушения и преступления, которые совершались при попустительстве или прямом участии предыдущей власти.

Пемьер-министр Майя Санду, в свою очередь, заявила, что" шантаж и угрозы, использование военизированных структур и нападки на журналистов, непризнание правительства, другие незаконные действия предыдущей власти не останутся безнаказанными".

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