Мнение: сколько продержатся вместе депутаты коалиции ПСРМ и ACUM

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Политические распри жителям страны надоели, партии, сформировавшие коалицию в парламенте, намерены работать конструктивно. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала спикер парламента Зинаида Гречаная.
События в Молдове развиваются стремительно, разговор с председателем законодательного органа состоялся еще до того, как Демпартия (главный оппонент коалиции ПСРМ+ACUM) заявила об уходе из власти. Безусловно, решительность, которую проявили социалисты и члены ACUM, создав коалицию, избрав новое правительство, привела к переменам в стране. Корреспондент Sputnik поинтересовался у спикера, насколько прочен фундамент политического союза партий, у которых разные платформы, разные взгляды, разная идеология.
Гречаная отметила, что не видит в этом ничего страшного.
"Людям надоели эти политические распри. Избиратели хотят, чтобы наконец политики договорились и работали на свой народ. Думаю, вот такой подход — это очень важно", - отметила спикер.
Она также уточнила, что несмотря на противоположность во взглядах, у депутатов есть и общие, объединяющие факторы.
"Зато есть общие пункты соприкосновения. Я вот смотрю на наших депутатов из Партии социалистов и из блока ACUM, мне кажется, что между ними вообще нет ничего разного. Все работают, все предлагают, причем, конструктивно, никто себя не выставляет в каком-то таком свете, думая, что скажет избиратель", - сказала Гречаная.
Полную версию большого интервью со спикером парламента читайте на сайте Sputnik Молдова.
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