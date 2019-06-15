11:17 15 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.52
  • USD18.18
  • RUB0.28
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:
Дмитрий Козак

Козак: в Молдове благоразумие взяло верх над авантюрными действиями режима

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
90 0 0

По его мнению, политические разногласия в будущем следует разрешать через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак выразил надежду, что сформированной в Кишиневе парламентской коалиции и новому правительству хватит политической мудрости и выдержки для оздоровления политической ситуации в стране, а также заявил о победе благоразумия над "авантюрными" действиями прежних властей.

"Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима", - сказал Козак журналистам.

Он выразил надежду на то, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы "и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране".

Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
Козак: в ЕС, России и США совпали позиции по Молдове

"Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан", - добавил Козак.

Он также отметил важность того, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове. "Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий", - уверен Козак.

Пятница - день, когда был преодолен Рубикон

На заседании Национального политического совета ДПМ 14 июня было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти. По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, партия решила покинуть власть через отставку правительства. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон поздравил народ с победой

Однако руководство ДПМ считает, что правительство Майи Санду и парламент во главе со спикером Зинаидой Гречаной будут работать вне правового поля, а конституционный кризис в стране остается нерешенным. 

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере заявил для Sputnik Молдова, что все члены КС должны уйти в отставку. Судьи КС должны полностью пересмотреть свои решения, принятые в последнее время, считает эксперт. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Мнение: сколько продержатся вместе депутаты коалиции ПСРМ и ACUM
Правительство Санду впервые собралось на заседание в здании кабмина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ночевка на ветвях, рыба за окном, игра с альпакой - экзотические гостиницы
Эксклюзив Sputnik: Гречаная о том, какие законы пересмотрят депутаты
Эксклюзив Sputnik: Гречаная о том, какие законы пересмотрят депутаты
Как легче перенести сильную жару
Топ советов, как правильно защититься от жары

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться