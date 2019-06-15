Козак: в Молдове благоразумие взяло верх над авантюрными действиями режима

По его мнению, политические разногласия в будущем следует разрешать через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак выразил надежду, что сформированной в Кишиневе парламентской коалиции и новому правительству хватит политической мудрости и выдержки для оздоровления политической ситуации в стране, а также заявил о победе благоразумия над "авантюрными" действиями прежних властей.

"Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима", - сказал Козак журналистам.

Он выразил надежду на то, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы "и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране".

"Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан", - добавил Козак.

Он также отметил важность того, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове. "Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий", - уверен Козак.

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На заседании Национального политического совета ДПМ 14 июня было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти. По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, партия решила покинуть власть через отставку правительства.

Однако руководство ДПМ считает, что правительство Майи Санду и парламент во главе со спикером Зинаидой Гречаной будут работать вне правового поля, а конституционный кризис в стране остается нерешенным.

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере заявил для Sputnik Молдова, что все члены КС должны уйти в отставку. Судьи КС должны полностью пересмотреть свои решения, принятые в последнее время, считает эксперт.

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