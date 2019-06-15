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Кишинев: центральная площадь и дом правительства

Воскресный народный марш отменяется

© Photo : архив Николая Костыркина
Политика
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Лидеры блока ACUM заявили после заседания правительства, что намеченную на 16 июня акцию в поддержку правительства Санду решено не проводить.



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