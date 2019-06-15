Воскресный народный марш отменяется

Лидеры блока ACUM заявили после заседания правительства, что намеченную на 16 июня акцию в поддержку правительства Санду решено не проводить.
Лидеры блока ACUM заявили после заседания правительства, что намеченную на 16 июня акцию в поддержку правительства Санду решено не проводить.
По его мнению, политические разногласия в будущем следует разрешать через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты.
Все члены нового правительства вошли в здание кабмина через центральный вход.
Спикер парламента Зинаида Гречаная уверена, что, несмотря на существующие политические разногласия социалистов и блока ACUM, парламентское большинство сумеет и дальше находить компромиссы и продолжит работать конструктивно.
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