Воскресный народный марш отменяется

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Козак: в Молдове благоразумие взяло верх над авантюрными действиями режима По его мнению, политические разногласия в будущем следует разрешать через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты. 90

Правительство Санду впервые собралось на заседание в здании кабмина Все члены нового правительства вошли в здание кабмина через центральный вход. 304