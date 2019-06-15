Воскресный народный марш решено "отложить на потом"

Власти пришли к выводу, что безопасность намного важнее, чем радость этого момента.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Лидеры блока ACUM заявили после заседания правительства, что намеченную на 16 июня акцию в поддержку законного правительства решено не проводить.

"Мы решили дать передышку полицейским и отложить народный марш на потом", - объяснила Майя Санду.

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Андрей Нэстасе дополнил приведенные аргументы.

"Мы решили попросить граждан, остаться завтра дома. Данные и политическая конфигурация изменились. Наша безопасность намного важнее, чем радость этого момента", - сказал он.

Приступивший к выполнению своих обязанностей глава МВД добавил, что у него уже налажена связь с подразделениями полиции, пограничной полиции и другими силовыми структурами.

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