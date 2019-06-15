Президент представил нового главу военного ведомства - видео

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Президент Молдовы, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Игорь Додон предствил командующему составу Национальной армии нового министра обороны Павла Войку. Церемония прошла в Министерстве обороны.
Глава государства выразил уверенность, что новое руководство Министерства обороны учитывая непростую ситуацию сумеет обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны.
"Минобороны должно оставаться вне политики. Меня не интересуют ваши политические взгляды, работайте свободно. На благо страны и людей", - сказал Додон.
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