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Президент Игорь Додон

Президент представил нового главу военного ведомства - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Церемония прошла в Минобороны.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Президент Молдовы, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Игорь Додон предствил командующему составу Национальной армии нового министра обороны Павла Войку. Церемония прошла в Министерстве обороны. 

Глава государства выразил уверенность, что новое руководство Министерства обороны учитывая непростую ситуацию сумеет обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны.

"Минобороны должно оставаться вне политики. Меня не интересуют ваши политические взгляды, работайте свободно. На благо страны и людей", - сказал Додон.

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