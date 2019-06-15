Президент представил нового главу военного ведомства - видео

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Президент Молдовы, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Игорь Додон предствил командующему составу Национальной армии нового министра обороны Павла Войку. Церемония прошла в Министерстве обороны.

Глава государства выразил уверенность, что новое руководство Министерства обороны учитывая непростую ситуацию сумеет обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны.

"Минобороны должно оставаться вне политики. Меня не интересуют ваши политические взгляды, работайте свободно. На благо страны и людей", - сказал Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK