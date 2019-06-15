Муниципальные советники потребовали отставки Кодряну и Грозаву

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Муниципальные советники в субботу потребовали отставки и.о. примара Кишинева Руслана Кодряну и вице-примара столицы Нистора Грозаву. Об этом они заявили журналистам.

"Выражаем вотум недоверия и.о. примара Руслану Кодряну и вице-примару Нистору Грозаву. Именно эти люди были вместе с олигархическим режимом и творили беспредел в Кишиневе", - заявил советник от фракции социалистов Александр Одинцов.

Требование уйти в отставку озвучили советники-социалисты. Его поддерживает Василий Киртоакэ, который настаивает на отставке Грозаву. Либерал Ион Чебану, в свою очередь, заявил, что готов проголосовать вместе с социалистами по этому вопросу на заседании мунсовета.

Большая часть муниципальных советников настаивают, что Кодряну и Грозаву должны добровольно оставить занимаемые должности.

Руслан Кодряну был выбран муниципальным советником от фракции "Народная европейская платформа Молдовы Юрия Лянкэ", затем возглавил эту фракцию, сменив на данном партийном посту Оазу Нантоя. В конце 2017 года он был назначен вице-примаром, поэтому объявил, что отказывается от должности муниципального советника. Затем в 2018 году после Силвии Раду стал исполняющим обязанности столичного градоначальника.

Грозаву является вице-примаром молдавской столицы с декабря 2007 года.

Всеобщие местные выборы в Молдове должны были пройти летом 2019 года, однако из-за длительных переговоров по созданию парламентского большинства и политического кризиса высший законодательный орган еще не утвердил их дату.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK