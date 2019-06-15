Игорь Додон объяснил, почему перенесли народный марш

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил на брифинге после представления нового министра обороны Павла Войку, что народный марш, запланированный в центре Кишинева на воскресенье, отложен.

"Полиция должна отдохнуть после всех этих событий. К тому же завтра большой праздник - Святая Троица. Пусть люди отметят его должным образом дома", - сказал глава государства.

По его словам, решение было принято в пятницу на совместном совещании со спикером Гречаной и премьером Санду.

Ранее информацию довели до сведения публики лидеры блока ACUM после заседания правительства.

"Мы решили дать передышку полицейским и отложить народный марш на потом", - объяснила Майя Санду.

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Андрей Нэстасе дополнил приведенные аргументы.

"Мы решили попросить граждан, остаться завтра дома. Данные и политическая конфигурация изменились. Наша безопасность намного важнее, чем радость этого момента", - подчеркнул он.

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