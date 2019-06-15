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Додон поприветствовал отмену КС своих решений от 7-9 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства высказал свое отношение на официальной странице в соцсетях.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Приветствую решение Конституционного суда о пересмотре своих вердиктов, провозглашенных 7-9 июня. Все дефектные юридические интерпретации, которые привели к установлению политического и институционального кризиса в Молдове, устранены.

Об этом написал написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом, по его словам, политический и конституционный кризис преодолен.

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