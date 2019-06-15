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Павел Войку

Войку рассказал о первых действиях на посту главы Минобороны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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В субботу министр был представлен командующему составу Национальной армии.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Министерство обороны будет предпринимать все действия, которые соответствуют интересам граждан страны, заявил в субботу журналистам новый министр обороны страны Павел Войку.

"В первую очередь, проанализирую, какая ситуация сейчас в министерстве обороны, все стратегии, которые были до сих пор, все реформы и проекты. Те, что выгодны для страны и наших граждан, мы сохраним. Если нет, то вместе с коллегами будем работать над тем, чтобы привести их в соответствие с ситуацией в стране", - заявил в субботу журналистам глава оборонного ведомства. 

© Photo: Dmitrii Vosimeric / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
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Он также добавил, что оценит ситуацию во всех подразделениях, кадровую политику, проблему содержания, стратегию.

"Министерство обороны будет предпринимать все действия, которые выгодны гражданам страны, сотрудникам Минобороны. Минобороны будет сотрудничать со всеми силами и институтами, которые готовы нам помочь", - сказал Войку.

Кроме того, новый министр намерен проанализировать зарплаты, которые, по его мнению, очень маленькие. Но, по его словам, чтобы изменить эту ситуацию, руководству министерства придется много работать.

Президент Молдовы, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Игорь Додон 15 июня представил командующему составу Национальной армии нового министра обороны Павла Войку. Церемония прошла в Министерстве обороны.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
© Sputnik / Вадим Русу
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ

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