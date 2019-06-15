Санду требует отставки судей КС: нельзя оправдывать решения ситуацией в стране

Глава кабмина считает, что КС должен выносить вердикты в соответствии с положениями Конституции, но никак не на основе решений и поведения политических игроков страны.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду требует отставки судей Конституционного суда (КС). Об этом она написала в субботу на своей странице в соцсети Facebook, комментируя аргументацию инстанции, где КС обосновал отмену своих последних решений.

Конституционный суд 15 июня отменил свои вердикты от 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированная в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда. Решение КС от 15 июня, как уточнили в инстанции, "должно стать источником социального мира и поддержания правового государства, демократии и гарантировать адекватные рамки защиты прав человека путем борьбы с политической нестабильностью".

После аннулирования "парламент, руководимый Зинаидой Гречаной, получает статус конституционного парламента, а принятые им и правительством Майи Санду до сих пор нормативные акты также приобретают законную силу", - сказано в сообщении КС.

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Санду выразила недовольство такой аргументацией Конституционного суда, выразив уверенность, что КС "продолжает позорить себя внутри страны и на международной арене".

"В пояснении суд вместо того, чтобы признать факт участия в отчаянной попытке Демпартии удержать власть, оправдывает решение только тем, что такова текущая ситуация в Молдове", - написала Санду.

Она расценила такой подход, "как недопустимый с точки зрения соблюдения высшего закона государства".

"Конституционный суд должен принимать решения в соответствии с положениями Конституции, но никак не на основе решений и поведения политических игроков страны. Требую у судей КС незамедлительно подать в отставку, если у них осталась хоть капля чести и уважения к Конституции и гражданам этой страны", - заключила Санду.

Ранее экс-председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере заявил Sputnik Молдова, что все члены КС должны уйти в отставку, а перед этим полностью пересмотреть свои решения, принятые в последнее время.

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